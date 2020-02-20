Турция заявила о хорошем контакте с Россией по Идлибу

20 февраля 2020     14
Турция заявила о хорошем контакте с Россией по Идлибу

Российские и турецкие военные имеют хороший контакт по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси Акар, передает РИА Новости.

При этом Акар отметил, что Россия не полностью удовлетворяет запросы Турции на использование воздушного пространства Сирии. «Сейчас важно, чтобы мы могли его полностью использовать. Продвижение в этом направлении есть, мы ведем переговоры», — добавил он.

Протурецкие боевики при поддержке армии Турции 20 февраля предприняли атаку в районе селения Найраб в Идлибе. Сирийская армия благодаря действиям российской авиации остановила наступление боевиков. Известно о гибели двух турецких военнослужащих. Анкара пообещала отомстить за их смерть.

Сирийская армия после наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и президент Турции заявил, что если к концу февраля сирийские войска не будут выведены за линию постов, то турецкая армия начнет военную операцию. Россия высказалась за урегулирование ситуации путем переговоров, однако сторонам пока не удалось договориться.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Благотворительный спектакль о блокаде Ленинграда поставят в Оренбурге
Благотворительный спектакль о блокаде Ленинграда поставят в Оренбурге

Спектакль-балладу о блокаде Ленинграда «Гостиница «Астория» поставят в оренбургском областном драмтеатре им. Горького. Средства от проданных билетов потратят на благоустройство …


Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры России
Сергей Обрывалин стал первым замминистра культуры России

Сергей Обрывалин был назначен на должность первого заместителя министра культуры России Ольги Любимовой. Об этом в четверг, 20 февраля, передает …


В Красноярске отказались верить в отсутствие «черного неба»
В Красноярске отказались верить в отсутствие «черного неба»

Жители Красноярска отказались верить информации о том, что появление в городе феномена «черного неба» является вбросом. Возмущенные комментарии горожан стали …


Турция заявила о хорошем контакте с Россией по Идлибу
Турция заявила о хорошем контакте с Россией по Идлибу

Российские и турецкие военные имеют хороший контакт по ситуации в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил министр обороны Турции Хулуси …


Поддержка боевиков в Сирии со стороны Турции обеспокоила Россию
Поддержка боевиков в Сирии со стороны Турции обеспокоила Россию

Поддержка Турцией атаки боевиков в Сирии нарушает договоренности Москвы и Анкары о размежевании оппозиции и террористов. Об этом пишет РИА …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты