Турция и США на словах договорились создать зону безопасности на границе Сирии

20 октября 2019     19
Турция и США на словах договорились создать зону безопасности на границе Сирии

Турция и США договорились о создании контролируемой Анкарой зоны безопасности на границе с Сирией. Об этом агентству РИА Новости сообщил советник президента Турции Ясин Актай.

По его словам, зона протянется на расстояние в 444 километра, ее глубина составит 32 километра. В нее полностью войдет восток Евфрата, в частности, провинции Эр-Ракка и Дейр-эз-Зор. Контроль над ней будут осуществлять вооруженные силы Турции.

Актай уточнил, что договоренность существует лишь в на словах, однако отсутствие ее в письменном виде «не означает несогласие по этому поводу».

19 октября министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара готова возобновить военную операцию на севере Сирии, если обещания США по отводу курдских сил не будут выполнены.

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19:01 — 9 октября

О начале операции «Источник мира» против Рабочей партии Курдистана и террористической организации «Исламское государство» (ИГ, террористическая организация, запрещенная в России) президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил 9 октября. Спустя неделю вице-президент США Майк Пенс направился в Турцию, чтобы обсудить ситуацию на севере Сирии.

17 октября Турция и США договорились о приостановке военных действий на пять дней. Турецкие войска в течение этого времени не будут наступать, чтобы курдские «Отряды народной самообороны» (YPG) могли отступить за границы 30-километровой нейтральной зоны.

Источник: Лента.Ру

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