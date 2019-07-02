Турция может разместить С-400 на границы с Сирией и Северным Кипром

Анкара не исключает, что разместит системы С-400 у границы с Сирией и Северным Кипром. Об этом в интервью «Известиям» заявил вице-президент турецкой группы при Парламентской ассамблее НАТО, член международного комитета парламента Турции Ахмет Берат Чонкар.

По его словам, ракетные комплексы могут дислоцировать в стратегически важных точках, однако окончательного решения по этому вопросу еще нет.

«Наиболее серьезная угроза идет со стороны Восточного Средиземноморья, из угла, где расположен Северный Кипр и уже упомянутая Сирия. Поэтому в первую очередь мы будем думать о том, как обезопасить наши южные и восточные рубежи», — сказал Чонкар.

При этом он добавил, что куда бы ни направили С-400, «это только усилит национальную безопасность Турции, укрепит нашу воздушную оборону».

«Мы разместим ракеты там, где это будет оптимально с точки зрения прикрытия наших границ. На данный момент этот вопрос лежит в технической плоскости, наши военные работают над точками размещения», — добавил политик.

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«Мы заботимся о безопасности своего народа, а не об интересах США»

Источник: Газета Известия