Турция объяснилась перед США за покупку С-400

13 июля 2019     14
Турция объяснилась перед США за покупку С-400

Решение Анкары закупить российские зенитные ракетные комплексы С-400 связано с серьезными воздушными и ракетными угрозами, с которыми сталкивается Турция. Об этом по телефону заявил министр обороны Турции Хулуси Акар и.о. главы Пентагона Марку Эсперу, сообщает Daily Sabah.

По словам Акара, появление С-400 в Турции — это «не предпочтение, а необходимость». При этом в Анкаре выразили надежду на дальнейший диалог по вопросу угроз С-400 для американских истребителей F-35.

Ранее 12 июля на авиабазе Мюртед в турецкой столице приземлились три самолета с компонентами для С-400.

28 июня сенат США запретил продавать Турции истребители пятого поколения F-35. В США и других странах НАТО опасаются, что если у Анкары появятся на вооружении и С-400, и F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать американские истребители.

Соглашение о поставке Анкаре четырех дивизионов С-400 было достигнуто в сентябре 2017 года. Стоимость контракта составляет 2,5 миллиарда долларов, половину этой суммы покроет российский кредит.

Источник: Лента.Ру

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