Турция попросила НАТО о дополнительной помощи в Сирии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к НАТО с просьбой о дополнительной помощи в Сирии в связи с обострением ситуации в Идлибе. Об этом сообщает РИА Новости.

Турецкий лидер заявил, что ситуация в Сирии является угрозой для всех европейских стран. «Ни одна страна Европы не вправе равнодушно смотреть на гуманитарную драму в Сирии. Мы ожидаем от НАТО солидарности и дополнительной помощи», — сказал он на пресс-конференции после встречи с генеральным секретарем НАТО Йенсем Столтенбергом.

Эрдоган добавил, что Турция — единственная страна Североатлантического альянса, сражавшаяся «на поле» с «Исламским государством» (ИГ, запрещенная в России террористическая группировка), и в результате потерявшая многих своих военнослужащих.

Материалы по теме

13:04 — 28 февраля

Ранее Эрдоган назвал основную цель присутствия турецких войск в Сирии. По его словам, это необходимо для скорейшего обеспечения территориальной целостности и политического единства Сирийской Арабской Республики (САР).

Ситуация в Идлибе, где сирийская армия в январе текущего года начала крупномасштабное наступление, обострилась в конце февраля. Турция, чьи наблюдательные посты оказались за линией фронта, потребовала от Дамаска отвести войска, усилила поддержку лояльных ей боевиков и после гибели нескольких десятков своих военных в результате авиаудара ВВС Сирии объявила о проведении в регионе операции «Весенний щит».

Источник: Лента.Ру