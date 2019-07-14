Турция предрекла НАТО усиление после закупок С-400

НАТО должно одобрить закупку Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРК) С-400, поскольку альянс окажется выгодополучателем от этой сделки. Об этом в эфире телеканала Haberturk заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

По его словам, приобретение ЗРК С-400 сильно повлияет на НАТО, и оно должно быть счастливо от этого. «Если у НАТO есть 3–5 самых сильных стран-членов, то одна из них — Турция. А в нашем регионе Турция и вовсе самая мощная опора НАТО», — подчеркнул глава государства.