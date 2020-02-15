Турция приступила к созданию двух наблюдательных постов у Алеппо

Турецкие войска приступили к созданию двух новых наблюдательных постов в поселках Таввама и Кфар-Кармин к западу от Алеппо в окрестностях города Эль-Атариб. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen в пятницу, 14 февраля.

По информации канала, переброска турецких сил в данный район, который входит в северную зону деэскалации, преследует цель помешать наступлению сирийской армии, ведущей бои на подступах к Эль-Атарибу.

Войска Сирии сейчас находятся в 3 км от этого города. Здесь расположен крупный форпост запрещенной в России террористической организации «Джебхат ан-Нусра» и их союзников. На этом участке идет наступление под командованием ВС республики с целью блокировать районы, которые находятся под контролем боевиков, пишет ТАСС.

В случае успеха сирийской операции обороняющиеся в Идлибе бандформирования не смогут перебрасывать подкрепления группировкам, которые противостоят правительственным силам на западе и севере Алеппо.

С начала этого месяца обстановка в Идлибе обострилась: 3 февраля при обстреле турецких сил там погибли восемь человек. После этого турецкая сторона заявила о ликвидации 76 военных режима Асада в ответ на обстрел своих солдат.

12 февраля президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил Москву и Дамаск в нанесении ударов по мирному населению в Сирии. В МИД России опровергли эту информацию. В Кремле заявили, что российская сторона продолжает придерживаться сочинских договоренностей и не атакует гражданское население этой страны.

Источник: Газета Известия