Турция рассказала о нападении сирийцев на турецкие позиции в Идлибе

Сирийская арабская армия (САА) днем 13 июня обстреляла из минометов турецкий наблюдательный пункт в Идлибской зоне деэскалации. Об этом сообщает Hürriyet Daily News со ссылкой на министерство национальной обороны Турции.

В результате обстрела позиций турецкой армии на севере Сирии получили ранения как минимум трое солдат. Сообщается также, что снаряды, выпущенные с подконтрольной САА территории, нанесли ущерб оборудованию и материалам.

Турецкая сторона отрицает возможность того, что это произошло случайно: на наблюдательный пост с территории, подконтрольной сирийским правительственным войскам, обрушилось 35 снарядов.

«Мы считаем, эти атаки были намеренными, и обязательно ответим, если они продолжатся», — прокомментировал инцидент министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.