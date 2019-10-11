Турция рассказала о первых потерях в Сирии

11 октября 2019     14
Турция рассказала о первых потерях в Сирии

За время военной операции Турции на севере Сирии погибли по меньшей мере пятеро турецких военнослужащих. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте министерства обороны страны.

В течение дня ведомство опубликовало портреты пятерых погибших военных с подписью «Родина вам благодарна». По сообщению Reuters, по меньшей мере двое из них погибли в результате минометного обстрела курдских вооруженных формирований.

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19:01 — 9 октября

По данным курдских источников, потери Турции на самом деле выше — еще днем 10 октября они сообщили о 14 погибших турецких солдатах. По словам министра обороны Турции Хулуси Акара, потери среди боевиков-курдов достигли уже 342 человек.

9 октября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале военной операции в Сирии против Рабочей партии Курдистана и запрещенной в России террористической организации «Исламское государство». Она проходит совместно с формированиями «Сирийской свободной армии». Операция получила название «Источник мира».

Источник: Лента.Ру

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