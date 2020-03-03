Турция сообщила о гибели еще одного своего военного в Идлибе

3 марта 2020     13
Турция сообщила о гибели еще одного своего военного в Идлибе

Один турецкий военный погиб, минимум один пострадал в результате обстрела в сирийской провинции Идлиб, сообщили 2 марта в Министерстве нацобороны Турции.

В заявлении ответственность за произошедшее возлагается на правительственную армию Сирии.

«В результате артиллерийского обстрела 2 марта силами (сирийского) режима один наш боевой товарищ был убит и один ранен», — цитирует сообщение ТАСС.

В ведомстве указали, что в ответ сирийские объекты был подвержены интенсивному обстрелу.

Ситуация в Идлибе обострилась после того, как 27 февраля боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» (запрещена в РФ) предприняли попытку атаковать армию Сирии. Сирийские ВВС нанесли по ним авиаудар, под который попали турецкие военные. Погибли не менее 34 солдат и офицеров, еще около 30 пострадали.

Минобороны России отметило, что военных Турции не должно было быть в том районе. Анкара после произошедшего объявила власти Сирии вражеским «режимом».

5 марта турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган прибудет с визитом в Москву, где обсудит с президентом РФ Владимиром Путиным вопрос урегулирования в Идлибе.

Источник: Газета Известия

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