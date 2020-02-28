Турция сочла сирийскую атаку в Идлибе нападением на НАТО

28 февраля 2020     21
Турция сочла сирийскую атаку в Идлибе нападением на НАТО

Турция сочла сирийскую атаку в Идлибе нападением на НАТО. Об этом заявил пресс-секретарь возглавляемой президентом Тайипом Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) Омер Челик в эфире местного телевидения, передает ТАСС.

По словам Челика, турецкие власти в пятницу, 28 февраля, начнут проводить консультации с Североатлантическим альянсом в связи с ситуацией в Идлиб. «Совершенное нападение на Турцию является атакой на НАТО. Мы ожидаем, что будут предприняты определенные шаги для [создания] бесполетной зоны [в Идлибе]», — заявил пресс-секретарь ПСР.

Ранее 28 февраля турецкие военнослужащие уничтожили конвой правительственных войск Сирии на востоке провинции Идлиб.

Перед этим турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийских военных в ответ на обстрел своих солдат в Идлибе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал Министерство обороны страны провести экстренное совещание после атаки на турецкий конвой в районе Джебель-аз-Завия в провинции Идлиб. По информации журналиста и военного аналитика Бабака Тагвея, результате атаки погибло около 30 человек. Российская сторона об ударах по турецким силам не сообщала.

Сирийская армия в результате наступления в январе-феврале заняла почти половину Идлибской зоны деэскалации и оставила позади себя турецкие наблюдательные пункты. Это возмутило Анкару, и Эрдоган заявил, что если к концу февраля сирийские войска не выведут за линию постов, турецкая армия начнет военную операцию.

Источник: Лента.Ру

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