Турция ударила по Сирии

Турецкие военные начали наносить удары по позициям сирийских военных в ответ на обстрел своих солдат в провинции Идлиб. Об этом говорится в заявлении администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по итогам экстренного совещания в Анкаре, передает ТАСС.

«При поддержке наших военных в воздухе и на суше были нанесены удары по позициям режима [президента Сирии Башара Асада], и мы продолжим наносить удары и дальше», — заявили в администрации. Там также призвали участников астанинского процесса и все мировое сообщество «остановить преступления против человечества».

Источник: Лента.Ру