Турция уничтожила сирийский конвой

Турецкие военнослужащие уничтожили конвой правительственных войск Сирии на востоке провинции Идлиб. Об этом сообщила газета Daily Sabah в Twitter.

Источники издания рассказали, что это произошло на международной автостраде М5. Подробностей атаки не приводится.

Ранее 28 февраля Турция начала наносить удары по Сирии в ответ на обстрел своих солдат в Идлибе. «При поддержке наших военных в воздухе и на суше были нанесены удары по позициям режима [президента Сирии Башара Асада], и мы продолжим наносить удары и дальше», — заявили в администрации президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Там также призвали участников астанинского процесса и все мировое сообщество «остановить преступления против человечества».

27 февраля стало известно о российско-сирийских обстрелах турецких военных в районе Джебель-аз-Завия. Позже губернатор провинции Хатай Рахми Доган заявил, что в результате атаки погибли по меньшей мере 29 солдат. По другой информации, погибли не менее 30 турецких военнослужащих.

Источник: Лента.Ру