Туск заявил о нежелании посещать юбилей начала Второй мировой в Польше

Глава Европейского совета и бывший премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что не поедет на торжественные мероприятия в Варшаве по поводу 80-й годовщины начала Второй мировой войны. Об этом 30 августа сообщает «РИА Новости», ссылаясь на заявление Туска в эфире телеканала TVN24.

«Нет, я не собираюсь», — сказал он и добавил, что организаторы мероприятий «не хотят видеть меня там, и я никогда не навязываюсь со своим присутствием, когда я знаю, что мне не рады».

Туск находится в сложных отношениях с польскими властями: основанная им партия «Гражданская платформа» представляет оппозицию.

Ранее в этот же день бывший президент Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса негативно отреагировал на решение властей страны не приглашать российского лидера Владимира Путина в Варшаву на праздничные мероприятия.

Вторая мировая война началась 1 сентября 1939 года с нападения Германии на Польшу. В последние годы антироссийски настроенные власти Варшавы игнорируют вклад Советского Союза в победу над Третьим рейхом, несмотря на то что именно солдаты Красной армии освобождали захваченные страны Европы, в том числе Польшу.

Источник: Газета Известия