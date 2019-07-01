Туск прервал саммит Евросоюза

1 июля 2019     22
Туск прервал саммит Евросоюза

Глава Евросовета Дональд Туск приостановил саммит ЕС для проведения двусторонних консультаций по кандидатурам на ключевые посты в евроструктурах. Об этом сообщил представитель Евросовета.

Саммит проходит в эти дня в Брюсселе. Лидеры стран ЕС пытаются достичь компромисса по ряду кандидатур на ключевые посты в Еврокомиссию, Евросовет и в дипломатических структурах ЕС.

Это необходимо сделать до начала пленарной сессии Европарламента нового созыва 2 июля.

«Глава Евросовета приостановил саммит. Сейчас он организует двусторонние встречи с лидерами. Саммит возобновит работу после завершения двусторонних консультаций», — цитирует «РИА Новости» представителя Туска.

28 июня лидеры стран ЕС, присутствующие на саммите G20 в Осаке, решили, что кандидат от Европейской народной партии Манфред Вебер, который являлся основным кандидатом на пост главы Еврокомиссии и был поддержан нынешним председателем Жан-Клодом Юнкером, не будет назначен на этот пост.

Источник: Газета Известия

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