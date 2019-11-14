Тусовщица родила на танцполе ночного клуба

14 ноября 2019     7
Тусовщица родила на танцполе ночного клуба

Жительница французского города Тулуза, регион Окситания, родила на танцполе ночного клуба O’Club. Об этом сообщает информационный портал Buzz.ie.

Инцидент произошел в понедельник, 11 ноября, в 5:30 по местному времени. «Клуб уже закрывался, людей оставалось не много, — рассказывает управляющая заведения. — Один из моих сотрудников подбежал ко мне и заявил, что нужна оперативная помощь. Я увидела, что наша посетительница вот-вот родит». Работник клуба позвонил в скорую, и дежурный оператор объяснил, как принять роды.

«Это было одно из самых странных закрытий. Вся наша команда работала сообща. Под конец мы все расплакались. К счастью, никто из нас не запаниковал и не испугался. У нас все получилось», — утверждает менеджер клуба. По ее словам, беременную 19-летнюю француженку привели в клуб подруги, чтобы поднять ей настроение. «Она не пила алкоголь», — отметила управляющая.

Представители O’Club подчеркнули, что в будущем новорожденный сможет свободно посещать их заведение, минуя фейс-контроль.

В июне сообщалось, что родившийся в салоне пассажирского автобуса в Красноярске мальчик получит пожизненный бесплатный проезд на общественном транспорте. Вес новорожденного составлял 2,69 килограмма.

Больше интересного и удивительного — в нашем Instagram. Подписывайся!

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Тусовщица родила на танцполе ночного клуба
Тусовщица родила на танцполе ночного клуба

Жительница французского города Тулуза, регион Окситания, родила на танцполе ночного клуба O’Club. Об этом сообщает информационный портал Buzz.ie. Инцидент произошел …


Путин рассказал о росте инвестиционной привлекательности России
Путин рассказал о росте инвестиционной привлекательности России

Инвестиционная привлекательность России, в том числе российского рынка ценных бумаг, увеличивается, заявил президент России Владимир Путин, выступая на церемонии закрытия …


В СевГУ для будущих менеджеров провели серию тренингов
В СевГУ для будущих менеджеров провели серию тренингов

Как придумать успешный проект и открыть своё дело? В Севастопольском госуниверситете прошла серия тренингов и семинаров для будущих предпринимателей. Это …


Фасады на ул
Фасады на ул. Советской очистят по швейцарской технологии

А арку между домами по Советской, 44 и Суворова, 35 строители разберут и соберут заново. Для ремонта фасадов домов на …


Червиченко высказался о возможном уходе Карпина из «Ростова»
Червиченко высказался о возможном уходе Карпина из «Ростова»

00:59 Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о возможном уходе Валерия Карпина а также ряда игроков из «Ростова» …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты