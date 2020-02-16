Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта

16 февраля 2020     8
Тутберидзе рассказала о постоянных попытках Загитовой уйти из спорта

Российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что ее подопечная Алина Загитова постоянно пыталась уйти из спорта. Слова специалиста приводит Sports.ru со ссылкой на документальный фильм, показанный на японском ТВ.

По словам Тутберидзе, перед тем, как принять решение о приостановлении карьеры, Загитова сказала своим тренерам «перестаньте меня заставлять». Специалист отметила, что фигуристка «постоянно заканчивала», а они — «возвращали». Также Тутберидзе заявила, что говорила Загитовой о том, что она не имеет права уходить из спорта.

Сама Загитова 15 февраля рассказывала, что действительно неоднократно пыталась завершить карьеру, однако сделать это ей не позволил характер. «Мы столько прошли вместе и столько всего пережили», — также сказала спортсменка о сотрудничестве с Тутберидзе.

Россиянка на данный момент не участвует в соревнованиях — в декабре 2019-го она объявила о приостановлении выступлений, сосредоточившись на участии в ледовых шоу. О полноценном уходе из спорта речи тогда не велось.

17-летняя Загитова — чемпионка Олимпийских игр в Пхенчхане. Она также выигрывала чемпионат мира и первенство Европы.

Источник: Лента.Ру

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