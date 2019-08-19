Тучная модель показала обнаженное тело и обрадовала фанатов

Популярная американская плюс-сайз модель Эшли Грэм показала поклонникам фрагмент своего обнаженного тела. Фотография появилась в ее Instagram-аккаунте в воскресенье, 18 августа.

На снимке запечатлена правая часть туловища Грэм. Она продемонстрировала жировые складки на своем животе и растяжки на бедрах, прикрывая грудь рукой. «Одинаковые, но все-таки немного разные», — написала она под фото.

Фото опубликовано @ashleygraham

Поклонники модели осыпали ее комплиментами в комментариях к публикации. «Прекрасный, прекрасный ангел», — хвалила одна из них за пропаганду бодипозитива. «С каждый днем все лучше», — заметила другая. «То, что я вижу, — это уверенность в себе, принятие и вдохновение для всех, кто недоволен своим телом», — заявила еще одна подписчица. «Спасибо, что в этом мире подделок ты остаешься настоящей», — порадовалась четвертая.

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00:06 — 7 февраля 2018

Публикация Эшли Грэм собрала более миллиона лайков.

В октябре 2018 года фанаты ополчились на Эшли Грэм из-за ее похудения. На появившемся тогда в соцсетях снимке она стояла в полный рост в разноцветном платье, подчеркивающем ее талию. «Отвратительно! Как ты могла променять свое прекрасное тело на эту мерзкую худобу? Не верю своим глазам. Иди съешь чизбургер, слабачка!» — негодовали подписчицы.

Источник: Лента.Ру