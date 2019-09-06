Тучных женщин на скутере обвинили в лени

6 сентября 2019     23
Тучных женщин на скутере обвинили в лени

В Англии две тучные женщины сели на один маленький скутер и поразили людей. Об этом сообщает Mirror Online.

Полные дамы уместились на маленький скутер. Одна из них села на сиденье, а другая — на подставку для ног, вытянув ноги перед транспортом. Мужчина по имени Эндрю Хантер ехал в своем фургоне, когда заметил женщин и снял их на видео.

По словам Хантера, к скутеру была прикреплена корзинка, поэтому он предположил, что женщины едут за покупками. Видео набрало 200 тысяч просмотров и почти 4 тысячи комментариев. Пользователи поразились, как пассажирки смогли разместиться на очень маленьком скутере. Некоторые обвинили женщин в лени.

В июне сообщалось, что тучные женщины в нижнем белье арендовали автобус и прокатились на нем по центральной улице Лондона. Женщины решили таким образом поддержать полных девушек во всем мире.

Источник: Лента.Ру

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Тучных женщин на скутере обвинили в лени

В Англии две тучные женщины сели на один маленький скутер и поразили людей. Об этом сообщает Mirror Online. Полные дамы …


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