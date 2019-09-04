Тысячи британцев появились на свет в результате инцеста

Родители тысяч жителей Великобритании оказались близкими родственниками. Об этом сообщает издание The Independent со ссылкой на научную работу, опубликованную в журнале Nature Communications.

Биологи из Квинслендского университета изучили пробы ДНК более чем 450 тысяч британцев и обнаружили 125 человек, появившихся на свет в результате инцеста. В некоторых случаях гены родителей совпадали на 50 процентов. Так бывает при половой связи отца и дочери или матери и сына. В других случаях совпадение составляло 25 процентов. Это может свидетельствовать о том, что один из родителей приходился другому дядей, тетей, бабушкой или дедушкой, либо они были единокровными или единоутробными братом или сестрой.

Экстраполируя полученные данные на все население Великобритании, австралийские ученые предположили, что продуктом близкородственных связей являются не менее 13,2 тысячи британцев. В действительности эта цифра может быть еще выше, поскольку большинство добровольцев, сдавших ДНК для анализа, были здоровыми людьми с хорошим образованием.

В 2018 году сообщалось, что жительницу США приговорили к тюремному заключению на два года из-за брака с собственной дочерью. В ходе расследования выяснилось, что в 2010 году женщина вышла замуж за своего сына, но позднее развелась.

Источник: Лента.Ру