Тысячи жителей Донбасса обратились за российскими паспортами

Несколько тысяч жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик подали заявления на получение российского гражданства. Об этом на своем сайте сообщило МВД России.

Отмечается, что все заявления будут рассмотрены в течение трех месяцев в соответствии с указом президента России Владимира Путина, после проведения всех необходимых проверочных мероприятий.

Прием и выдача документов о приобретении гражданства осуществляются в четырех временных миграционных пунктах в Ростовской области. Пункты выдачи российских паспортов начнут работу после принятия решений о приобретении гражданства.

24 апреля президент России Владимир Путин своим указом упростил​ процедуру предоставления российского гражданства жителям самопровозглашенных ДНР и ЛНР. Документ вступил в силу со дня его официального опубликования. Как подчеркнули в пресс-центре МИД России, жители Донбасса смогут запрашивать российское гражданство без отказа от украинского при наличии последнего.

Позднее в тот же день российский лидер заявил, что данное решение носит чисто гуманитарный характер, так как нельзя мириться с той ситуацией, в которой оказались жители ДНР и ЛНР, чьи гражданские права оказались практически полностью ущемлены. При этом Путин подчеркнул, что своим решением Москва не намерена создавать проблемы новой украинской власти.

Действующий президент Украины Петр Порошенко, чьи полномочия истекают в мае, раскритиковал решение Москвы, поручив министерству иностранных дел страны инициировать экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения решения России об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Кроме того, он призвал усилить международные санкции против РФ из-за принятого закона.

В свою очередь, победитель второго тура президентских выборов на Украине Владимир Зеленский за несколько дней до голосования, которое состоялось 21 апреля, заявил в интервью «РБК Украина», что он против предоставления особого статуса Донбассу в будущем. По его мнению, решение конфликта на юго-востоке страны не будет быстрым. Кроме того, политик заявил, что в случае избрания не будет подписывать закон об амнистии для тех, кто участвовал в боевых действиях в Донбассе.

Источник: Газета Известия