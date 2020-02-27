Тысячи паразитов облепляли лосей и высасывали их кровь до капли

27 февраля 2020     10
Тысячи паразитов облепляли лосей и высасывали их кровь до капли

Лоси, живущие в американском штате Вермонт, гибнут из-за нашествия клещей, которые высасывают кровь до капли. Об этом сообщает издание The Daily Star.

Вермонтский департамент рыбных ресурсов и дикой природы объявил, что погибли более половины лосят, появившихся на свет за последние годы. Причиной смерти была потеря крови, вызванная заражением клещами Dermacentor albipictus. Шкуры обескровленных животных были облеплены паразитами. На одном из мертвых лосей специалисты насчитали 90 тысяч клещей.

Ранее о расплодившихся паразитах, которые убивают лосят в соседнем штате Нью-Гемпшир, сообщали биологи из Университета Нью-Гемпшира. Согласно исследованию, результаты которого были опубликованы в Канадском журнале зоологии, за три года погибли 125 из 179 детенышей с электронными метками, за которыми следили ученые. Взрослые лоси из-за клещей худели, страдали от анемии и порой не могли размножаться.

В Вермонте надеются, что сокращение популяции лосей приведет и к уменьшению численности клещей. Нью-гемпширские биологи считают, что проблема глубже, и связывают нашествие паразитов с изменением климата. Если клещам Dermacentor albipictus не удается заразить жертв за осень, они погибают. Поскольку из-за потепления холода стали наступать позже, теперь клещи могут дольше поджидать своих жертв и чаще находят их.

Клещи Dermacentor albipictus распространены в Северной Америке. Они паразитируют на лосях и редко представляют опасность для людей. Крупные самки могут достигать 15 миллиметров в длину.

В 2019 году сообщалось, что в австралийском заповеднике в городе Гундивинди скончалась коала с многочисленными следами от укусов клещей на теле. Около 30 клещей сосали кровь из ушей и морды животного.

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Источник: Лента.Ру

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