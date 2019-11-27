Тюмень включится в международную акцию «Единый урок цифровой экономики»

Тюмень примет участие в однодневной международной акции «Единый урок цифровой экономики». Она пройдет 28 ноября в некоторых странах СНГ и БРИКС, а также более чем в 50 российских регионах.

В Тюмени площадку для проведения акции разместят на базе пространства коллективной работы «Точка кипения – Тюмень». Мероприятие организует федеральное движение клубов в сфере цифровой экономики Digital Generation.

Как пишет портал «Наш город», образовательные мероприятия проходят как в очном формате, так и в режиме онлайн. Их цель – вовлечение населения в мир цифровых технологий и формирование «цифрового сознания», повышение IT-грамотности, а также обсуждение проблем этой сферы.

В 2019 году темой урока станет место человека в цифровой экономике. Участникам расскажут о профессиях, которые появляются и «умирают», приведут примеры применения цифровых технологий в разных отраслях.

Источник: Газета Известия