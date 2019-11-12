Убившего аспирантку историка заподозрили в связях с французскими элитами

12 ноября 2019     13
Убившего аспирантку историка заподозрили в связях с французскими элитами

Доцент СПбГУ Олег Соколов, убивший аспирантку Анастасию Ещенко, мог иметь связи с французскими элитами и, таким образом, быть причастен к политическим интригам в этой стране. Об этом сообщает «Фонтанка».

По информации издания Соколов имел отношение к организации визита французских депутатов в Крым в 2015 году. В частности, среди гостей была глава ультраправой оппозиционной партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен, чему посодействовал именно историк.

Позже Соколов вошел в учебный совет Института социальных, экономических и политических наук, который основала племянница Ле Пен — Марион Марешаль. Ради образования она ушла из политики, подчеркивает издание. Однако французский телеканал BFMTV предполагает, что учебное заведение было создано для объединения людей вокруг Марешаль, которые помогли бы ей в политической карьере. Также речь может идти об объединении вокруг близких по взглядам представителей правых партий.

Источник: Лента.Ру

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