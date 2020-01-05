Убийство Сулеймани назвали терактом

5 января 2020     35
Убийство Сулеймани назвали терактом

Депутаты Народного Собрания Республики Абхазия назвали убийство иранского генерала Касема Сулеймани террористическим актом. Их заявление приводит «Интерфакс».

Случившееся парламентарии посчитали чудовищным и беспрецедентным образцом государственного терроризма. По их мнению, Соединенные Штаты нарушили общепризнанные принципы международного права. «Этот теракт ставит человечество на грань очередной мировой войны с непредсказуемыми последствиями», — пояснили депутаты в заявлении. Также парламент республики выразил глубокие соболезнования членам семьи Сулеймани, руководству и народу Ирана в связи с гибелью военного деятеля.

Депутаты абхазского парламента призвали другие государства осудить убийство Сулеймани, так как оно направлено на развязывание войны в регионе.

Глава «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции Касем Сулеймани был убит 3 января в ходе ракетного удара США по аэропорту Багдада. Приказ об уничтожении был отдан лично американским президентом Дональдом Трампом. Глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал действия США проявлением терроризма, а бывший командующий КСИР пообещал отомстить за гибель Сулеймани.

Источник: Лента.Ру

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