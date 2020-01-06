Убийство Сулеймани позволило цене на нефть пробить полугодовой максимум

Стоимость нефти Brent впервые с мая превысила отметку в 70 долларов за баррель на фоне ситуации с убийством иранского генерала Касема Сулеймани в Багдаде. Об этом следует из данных финансовой платформы Investing.com.

В ходе торгов в Лондоне стоимость барреля на 4:15 (мск) достигла отметки в 70,16 долларов, что на 2,08 процента выше показателя предыдущего дня.

В пятницу, 3 января, после убийства Сулеймани аналитик Energy Aspects Амрита Сен в интервью CNBC заявила, что нестабильность на рынке нефти связана отсутствием понимания, как Иран ответит на гибель генерала. Она отметила, что если ожидания ответа Тегерана затянутся, то нефтяные котировки могут вернуться к прежним величинам.

Последний раз цена за баррель нефти Brent выше 70 долларов была в мае 2019 года. Тогда колебание стоимости было обусловлено событиями в районе Персидского залива. На два танкера в ОАЭ было совершено нападение, ответственность за которое США возложили на Иран.

Ранее сообщалось, что на фоне убийства Сулеймани и угроз Ирана отомстить США упали до минимума акции крупнейшей нефтяной компании Saudi Aramco. Специалисты предположили, что обострение американо-иранского конфликта может снизить показатели мирового ВВП на 0,5 процентных пункта или больше.

Европейские лидеры призвали стороны конфликта проявить максимальную сдержанность и осознать ответственность за возможные последствия от взаимных угроз, а также посоветовали Ирану воздержаться от действий, которые не соответствуют Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

Источник: Лента.Ру