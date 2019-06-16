«Убийца из фильма ужасов» гонялся с ножом за людьми и был арестован

Неизвестный человек в маске и с ножом напугал жителей города Ньюквей в графстве Корнуолл на юго-западе Соединенного Королевства. Как сообщает The Independent, его арестовали.
По информации издания, мужчина в белой маске рано утром 15 июня преследовал людей, размахивая ножом для разделки мяса. В результате в полицию незадолго до пяти утра поступило сразу несколько звонков об инциденте, напоминающем фильм ужасов «Пятница, 13-е». Подозрительного мужчину задержал наряд вооруженной полиции.
Как отмечается, в операции участвовала полицейская собака Руди. На ее Twitter-странице указывается, что именно ее присутствие, вероятнее всего, стало основным препятствием для побега мужчины с места или противостояния с сотрудниками правоохранительных органов.
В результате инцидента никто не пострадал. Мотивы 45-летнего арестованного не сообщаются.
The Independent отмечает, что маска мужчины больше похожа не на облачение Джейсона Вурхиса — маньяка-убийцы из серии фильмов «Пятница, 13-е», а на экипировку Майкла Майерса, главного злодея из фильмов «Хэллоуин».
В начале июня сообщалось о мужчине с ножами, который напал на полицейских в Париже. В тот же день стало известно, что россиянин напал с ножом на прохожего в столице Норвегии и серьезно ранил его, после чего был задержан.
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