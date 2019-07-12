Подозреваемый в убийстве стюардессы Альбины Мухамедзяновой Никита Денин заявил, что убил свою жертву на почве ревности. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Источник: Лента.Ру
Подозреваемый в убийстве стюардессы Альбины Мухамедзяновой Никита Денин заявил, что убил свою жертву на почве ревности. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Источник: Лента.Ру
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Убийца стюардессы раскрыл причину своего поступка
Подозреваемый в убийстве стюардессы Альбины Мухамедзяновой Никита Денин заявил, что убил свою жертву на почве ревности. Об этом сообщает Telegram-канал …
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Россельхознадзор возьмет на себя контроль за содержанием животных в цирках, зоопарках и океанариумах. Соответствующее постановление в пятницу, 12 июля, подписал …
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