Убийца стюардессы раскрыл причину своего поступка

Подозреваемый в убийстве стюардессы Альбины Мухамедзяновой Никита Денин заявил, что убил свою жертву на почве ревности. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

Убийца стюардессы раскрыл причину своего поступка Подозреваемый в убийстве стюардессы Альбины Мухамедзяновой Никита Денин заявил, что убил свою жертву на почве ревности. Об этом сообщает Telegram-канал …



Россельхоз будет следить за содержанием животных в цирках и зоопарках Россельхознадзор возьмет на себя контроль за содержанием животных в цирках, зоопарках и океанариумах. Соответствующее постановление в пятницу, 12 июля, подписал …

