«Убийца Xiaomi» выпустил телефон с самой быстрой в мире зарядкой

15 октября 2019     4
«Убийца Xiaomi» выпустил телефон с самой быстрой в мире зарядкой

Китайская компания Realme, созданная для конкуренции с Xiaomi, представила флагман X2 Pro с самой быстрой в мире зарядкой. Об этом пишет Gizmochina.

Смартфон получил процессор Snapdragon 855+, от 6 до 12 гигабайт оперативной памяти и до 256 гигабайт накопителя стандарта UFS 3.0. Также у него 6,50-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2340 на 1080 пикселей и частотой обновления 90 герц. Подэкранный сканер отпечатков пальцев, по словам производителя, срабатывает за 0,23 секунды.

Главной особенностью смартфона стала поддержка быстрой зарядки SuperVOOC, работающая на мощности 50 ватт. Таким образом, 15 минут достаточно, чтобы зарядить телефон на 60 процентов, а на полную зарядку аккумулятора на четыре тысячи миллиампер-часов уйдет 35 минут. Основных камеры четыре: основная на 64 мегапикселя, теле-объектив с трехкратным зумом, ультраширокий объектив и сенсор глубины.

Продажи Realme X2 Pro начнутся в конце октября 2019 года по цене от 2700 юаней (около 25 тысяч рублей) за версию с 6 гигабайтами оперативной и 64 гигабайтами встроенной памяти. Максимальная версия с 12 гигабайтами ОЗУ и 256 гигабайтами ПЗУ стоит 3300 юаней (около 30 тысяч рублей).

Realme появилась в мае 2018 года и входит в группу компаний BBK (OPPO, OnePlus, Vivo). Изначально она создавалась для конкуренции с Xiaomi и их суббрендом Redmi. Так, свой первый смартфон — Realme 1 — компания продавала исключительно в Индии, где Xiaomi занимает лидирующую позицию по продажам смартфонов.

Источник: Лента.Ру

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«Убийца Xiaomi» выпустил телефон с самой быстрой в мире зарядкой
«Убийца Xiaomi» выпустил телефон с самой быстрой в мире зарядкой

Китайская компания Realme, созданная для конкуренции с Xiaomi, представила флагман X2 Pro с самой быстрой в мире зарядкой. Об этом пишет …



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