Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

20 декабря 2019     6
Убийцу двух женщин казнили в Белоруссии

В Белоруссии во вторник, 17 декабря привели в исполнение смертный приговор в отношении убийцы двух женщин Александра Осиповича.

Об этом сообщила старший прокурор отдела прокуратуры Могилевской области республики Ольга Иванова, цитирует издание «Коммерческий курьер». Суд приговорил жителя Бобруйска к исключительной мере наказания по статье «убийство, совершенное с особой жестокостью» в январе.

Осипович убил двух женщин 26 и 27 лет в июле 2018 года в квартире матери. По данным следствия, одну из девушек он зарезал, а вторую забил молотком. После оглашения приговора Осипович написал личное ходатайство на имя президента Белоруссии, однако Александр Лукашенко оставил его без удовлетворения.

Белоруссия является единственной страной в Европе, где применяется смертная казнь. В 1996 году за ее сохранение проголосовали почти 80,5% жителей страны.

17 декабря экс-президента Пакистана Первеза Мушаррафа впервые в истории страны приговорили к смертной казни по обвинению в государственной измене.

По данным следствия, Мушарраф, занимая пост главы Пакистана, в ноябре 2007 года ввел в стране чрезвычайное положение и приказал арестовать членов Верховного суда.

Источник: Газета Известия

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