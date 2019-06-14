Убийцу пятерых детей в США приговорили к смерти

13 июня 2019     22
Убийцу пятерых детей в США приговорили к смерти

Житель Южной Каролины Тимоти Джонс приговорен к смерти за убийство пятерых детей. Об этом сообщило «РИА Новости» в четверг, 13 июня.

Джонс признан виновным в том, что в 2014 году убил своих пятерых детей в возрасте от 1 до 8 лет и затем перевез их тела через границы нескольких штатов, прежде чем выбросить.

Преступник не отрицал вины, адвокаты просили для него пожизненное заключение, ссылаясь на состояние психического здоровья клиента.

В сентябре 2018 года в Китае расстреляли убийцу школьников. Мужчина совершил нападение в школе, в которой сам когда-то учился. На допросе выяснилось, что таким образом он хотел выместить обиду на своих одноклассников, которые издевались над ним в юности. В результате нападения погибли семь девочек и два мальчика, еще 12 детей получили серьезные ранения.

Источник: Газета Известия

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