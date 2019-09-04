Увеличившие грудь порноактрисы пожаловались на проблемы со здоровьем

Несколько порноактрис рассказали, что увеличение груди с помощью имплантов ради продвижения по работе принесло им множество проблем со здоровьем. Своими историями они поделились в интервью The Daily Beast.

28-летняя Кармен Карма (Karmen Karma) решилась на операцию в 2014 году, примерно через полтора года после начала карьеры в порно. Тогда она последовала совету своего агента и коллег по индустрии. По ее словам, в карьере это действительно помогло.

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00:03 — 15 августа

«Как только я сделала импланты, все те компании, которые не хотели меня снимать раньше, внезапно заинтересовались в моей работе», — отметила она. Порноактриса рассказала, что решилась повторить операцию и вновь увеличить бюст, сделав его еще объемнее.

Однако после второго хирургического вмешательства Кармен поняла, что у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, и в итоге решила избавиться от имплантов. Она заключила, что, несмотря на проблемы со здоровьем, все равно счастлива, ведь благодаря увеличению груди ей удалось заработать очень много денег.

Многие порноактрисы также признались, что пошли на подобный шаг в похожих условиях, зачастую ставя под угрозу здоровье ради карьеры. Так, 31-летняя Николь Энистон (Nicole Aniston) рассказала, как прислушалась к советам агентов и режиссеров и «сделала операцию у первого доктора, которого смогла найти».

Американская вебкам-модель, известная под псевдонимом Christy Foxx, отметила, что с 16 лет хотела увеличить грудь. Девушке пришлось сделать несколько операций, так как она также испытала ухудшение самочувствия. Она подчеркнула, что если бы могла вернуться назад во времени, то никогда бы не стала менять свой бюст.

Ранее американская порноактриса Сильвия Сэйдж (Silvia Saige) рассказала, что окончила университет и получила отличную работу в сфере медицины, но в итоге решила переехать и сниматься в порно.

Источник: Лента.Ру