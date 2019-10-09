Уволенная за оскорбления иркутская чиновница нашла новое место работы

Экс-чиновница Ирина Алашкевич, ранее оскорбившая пострадавших от паводков жителей Тулуна, после увольнения с поста главы пресс-службы губернатора и правительства Иркутской области работает в местном музее. Об этом 9 октября сообщает сайт телеканала РЕН ТВ.

Алашкевич приняли в Иркутское областное государственное учреждение культуры Архитектурно-этнографического музея «Тальцы», с 23 сентября она занимает должность замдиректора по развитию учреждения.

В музее заявили, что утвердили Алашкевич на этот пост «согласно ее профессиональным качествам и опыту».

В августе в Сети появилась скандальная запись, на которой женщина, предположительно Алашкевич, называет пострадавших от паводков быдлом и бичевней, нелицеприятно высказывается об их внешнем виде и заявляет, что в центрах временного содержания они живут лучше, чем «было в их хлеву».

Сначала Алашкевич назвала запись подделкой, однако дважды экспертиза подтверждала подлинность аудиофайла. Позднее чиновница признала, что голос на записи принадлежит ей и написала заявление об увольнении. Алашкевич объяснила, что записанные фразы были адресованы недобросовестным гражданам и вырваны из контекста.

Источник: Газета Известия