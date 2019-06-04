Уголовное дело возбудили после кражи моста в Мурманской области

Уголовное дело о краже возбудили после исчезновения части железнодорожного моста через реку Умбу в Мурманской области. Как сообщается на сайте прокуратуры Мурманской области, ущерб оценивается в 600 тыс. рублей.

«По версии следствия, в мае 2019 года неустановленное лицо тайно из корыстных побуждений похитило металлические конструкции длиной 23 м и весом 56 т, принадлежащие одной из организаций, осуществляющей хозяйственную деятельность в Кировском районе», — говорится в сообщении

Уголовное дело расследуется по п. «в» ч. 3 ст. 158 УК РФ («Кража, совершенная в крупном размере»), уточняет телеканал «360».

29 мая сообщалось, что в Мурманской области неизвестные украли мост через реку Умба. Переход находился около заброшенного поселка Октябрьский. Мост был недействующим и имел статус незавершенного строительства. Раньше по этому участку проходила железная дорога, по которой перевозили концентрат редкоземельных металлов, производимый на Ловозерском ГОКе.

Источник: Газета Известия