Уголовное дело возбудили по факту ДТП в Оренбургской области

Следователи МВД России по Новосергиевскому району Оренбургской области возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором погибли четыре человека. Об этом сообщил ТАСС в воскресенье, 22 декабря.

Отмечается, что инцидент произошел в пятницу, 20 декабря на автодороге Оренбург–Самара. По предварительной версии, 29-летний водитель грузовика Mercedes с полуприцепом не справился с управлением. В результате он выехал на встречную полосу и столкнулся с микроавтобусом Iveco, за рулем которого был 47-летний водитель.

«Водитель и трое пассажиров автомобиля Iveco от полученных травм скончались на месте. Следователем ОМВД России по Новосергиевскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»)», — отметили в региональном МВД.

Помимо этого в результате инцидента еще пятеро получили травмы. Всех пострадавших госпитализировали.

Ранее, 22 декабря, один человек погиб в аварии с участием трех машин на внешней стороне 23-го км МКАД.

Источник: Газета Известия