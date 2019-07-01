Уголовное дело возбудили по факту нападения на КПП в Чечне

1 июля 2019     22
Уголовное дело возбудили по факту нападения на КПП в Чечне

Следователи возбудили уголовное дело в связи с нападением на блокпост в Ачхой-Мартановском районе Чечни. Как сообщили в понедельник, 1 июля, в республиканском управлении Следственного комитета России, возбуждено дело о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ).

Как отметили в ведомстве, в данный момент следователи пытаются установить личность нападавшего. Сообщается, что в результате взрыва гранаты, которую успел бросить злоумышленник, никто не пострадал. Нападавшего ликвидировали.

Ранее 1 июля в МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу сообщили, что на КПП № 4 в Ачхой-Мартановском районе неизвестный напал с ножом на сотрудника временной оперативной группировки органов и подразделений (ВОГОиП) МВД России. Пострадавший скончался по дороге в госпиталь.

По некоторым данным, нападавший имел при себе огнестрельное оружие и пытался прорваться на территорию поста.

Источник: Газета Известия

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