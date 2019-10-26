Уголовное дело возбуждено после взрыва в кафе в Улан-Удэ

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва в популярном кафе в центре Улан-Удэ. Дело расследуется по ч. 1 ст. 143 УК РФ («нарушение требований охраны труда»), говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 26 октября, на сайте ведомства.

Утром в субботу час до открытия в заведение пришли работники и начали готовить блюда. После включения газовых плит сотрудники почувствовали на кухне запах газа, после чего пытались самостоятельно установить причину и устранить утечку.

Когда концентрация газа достигла предела, от огня плит произошло воспламенение, отметили в республиканском управлении СКР.

«Всего на кухне находилось пять газовых баллонов объемом 50 литров каждый», — отметили следователи. Еще один баллон располагался в моечной, он был подключен к водонагревателю.

Пострадавшие, среди которых находился 17-летний подросток, госпитализированы в лечебные учреждения. Осмотр места происшествия завершен. Личность собственника помещения, владельца и директора кафе установлены, они будут допрошены в ближайшее время.

Ранее в субботу сообщалось, что число пострадавших при взрыве газа в Улан-Удэ возросло до 12 человек. Один из пострадавших —несовершеннолетний, он находится в реанимации Детской республиканской больницы. Также в реанимации находится один из взрослых пострадавших.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ появился список пострадавших при взрыве газа в кафе.

Источник: Газета Известия