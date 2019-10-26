Уголовное дело возбуждено после взрыва в кафе в Улан-Удэ

26 октября 2019     16
Уголовное дело возбуждено после взрыва в кафе в Улан-Удэ

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту взрыва в популярном кафе в центре Улан-Удэ. Дело расследуется по ч. 1 ст. 143 УК РФ («нарушение требований охраны труда»), говорится в сообщении, опубликованном в субботу, 26 октября, на сайте ведомства.

Утром в субботу час до открытия в заведение пришли работники и начали готовить блюда. После включения газовых плит сотрудники почувствовали на кухне запах газа, после чего пытались самостоятельно установить причину и устранить утечку.

Когда концентрация газа достигла предела, от огня плит произошло воспламенение, отметили в республиканском управлении СКР.

«Всего на кухне находилось пять газовых баллонов объемом 50 литров каждый», — отметили следователи. Еще один баллон располагался в моечной, он был подключен к водонагревателю.

Пострадавшие, среди которых находился 17-летний подросток, госпитализированы в лечебные учреждения. Осмотр места происшествия завершен. Личность собственника помещения, владельца и директора кафе установлены, они будут допрошены в ближайшее время.

Ранее в субботу сообщалось, что число пострадавших при взрыве газа в Улан-Удэ возросло до 12 человек. Один из пострадавших —несовершеннолетний, он находится в реанимации Детской республиканской больницы. Также в реанимации находится один из взрослых пострадавших.

В распоряжении телеканала РЕН ТВ появился список пострадавших при взрыве газа в кафе.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

Большие перестановки в правительстве Ялты
Большие перестановки в правительстве Ялты

25 октября  в ходе оперативно-хозяйственного совещания в местной администрации исполняющий обязанности главы Ялта Иван Имгрунт представил новых сотрудников. «Представляю руководителя аппарата администрации …


Журналист Дмитрий Киселёв стал главным виноделом в России
Журналист Дмитрий Киселёв стал главным виноделом в России

Журналист, генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев возглавил совет некоммерческой организации «Союз виноградарей и виноделов России». На данном посту он сменил бизнес-омбудсмена Бориса …


Вводится новый утренний рейс из Голландии
Вводится новый утренний рейс из Голландии

С понедельника, 28 октября в тестовом режиме по будням вводится дополнительный рейс катера. Он будет отправляться из Голландии в 06:40 …


На ж/д станции Багерово в Крыму обнаружены три авиабомбы
На ж/д станции Багерово в Крыму обнаружены три авиабомбы

В районе железнодорожной станции Багерово в Ленинском районе Крыма местные жители обнаружили металлические предметы, внешний вид которых напоминал боеприпасы. Они …


В матче молодёжных команд «Ахмата» и «Арсенала» произошла массовая потасовка
В матче молодёжных команд «Ахмата» и «Арсенала» произошла массовая потасовка

12:14 В поединке 14-го тура молодёжного первенства между «Ахматом» и «Арсеналом», который проходил в Грозном, произошла массовая потасовка. РИА Новости …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты