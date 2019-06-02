Удалившую грудь россиянку признали мужчиной

Уроженку Екатеринбурга Юлию Савиновских, у которой власти забрали двоих приемных детей после удаления груди, признали в Испании мужчиной. Об этом Юлия рассказала в интервью YouTube-каналу «Настоящее время».

«В первый раз встретились с психиатром местным. Психологи у меня были до этого уже. И мне снова подтвердили, что я — мужчина, что я — трансгендер. Сказали, что страховка покроет операции мои. Это будет гистерэктомия (операция по удалению матки — прим. «Ленты.ру»)», — сказала Юлия.