Удалившую грудь россиянку признали мужчиной

2 июня 2019     15
Удалившую грудь россиянку признали мужчиной

Уроженку Екатеринбурга Юлию Савиновских, у которой власти забрали двоих приемных детей после удаления груди, признали в Испании мужчиной. Об этом Юлия рассказала в интервью YouTube-каналу «Настоящее время».

«В первый раз встретились с психиатром местным. Психологи у меня были до этого уже. И мне снова подтвердили, что я — мужчина, что я — трансгендер. Сказали, что страховка покроет операции мои. Это будет гистерэктомия (операция по удалению матки — прим. «Ленты.ру»)», — сказала Юлия.

Сейчас читают:

Зариф ответил, что сказал бы Трампу при встрече с ним
Зариф ответил, что сказал бы Трампу при встрече с ним

Иранский министр иностранных дел Мохаммад Джавад Зариф ответил на вопрос, что бы он сказал президенту Соединённых Штатов Дональду Трампу при …


Удалившую грудь россиянку признали мужчиной
Удалившую грудь россиянку признали мужчиной

Уроженку Екатеринбурга Юлию Савиновских, у которой власти забрали двоих приемных детей после удаления груди, признали в Испании мужчиной. Об этом …


Захарова назвала «серьезные вызовы» для новой власти на Украине
Захарова назвала «серьезные вызовы» для новой власти на Украине

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала включение журналиста Владимира Познера в базу украинского сайта «Миротворец» и снос памятника маршалу …



  VK – будь в курсе событий
  Facebook – всё самое интересное
  Одноклассники – и здесь мы тоже
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Рейтинг@Mail.ru
  Разработка и поддержка: zauglom.info