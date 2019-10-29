УЕФА наказал Болгарский футбольный союз игрой без зрителей за расизм фанатов

29 октября 2019     17
УЕФА наказал Болгарский футбольный союз игрой без зрителей за расизм фанатов

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) наказал Болгарский футбольный союз полным закрытием трибун на одном домашнем матче сборной Болгарии за расистское поведение болельщиков, сообщает 29 октября «РИА Новости» со ссылкой на УЕФА.

Кроме того, Болгарскому футбольному союзу предстоит оплатить штраф в размере €75 тыс.

«Болгарскому футбольному союзу также предписано выполнить на двух следующих домашних матчах сборной следующую директиву УЕФА: вывесить баннер с надписью «Нет расизму» с логотипом УЕФА», — говорится в сообщении организации.

16 октября стало известно, что в Софии были задержаны пятеро футбольных болельщиков за демонстрацию расовой нетерпимости в ходе отборочного матча ЧЕ-2020 между командами Болгарии и Англии.

Футбольный матч Болгария–Англия прошел в понедельник, 14 октября, и завершился победой англичан со счетом 6:0. Болгарские фанаты на трибунах неоднократно издавали звуки, имитирующие крики обезьян, а также вскидывали руки в нацистском приветствии. Из-за поведения фанатов арбитр был вынужден дважды приостановить матч.

После скандала УЕФА открыл дисциплинарное дело против сборной Болгарии. Кроме того, организация открыла дело и против Англии за неуважение к гимну соперников со стороны болельщиков и недостаточное количество стюардов с их стороны. Также отмечается, что после матча подал в отставку глава Болгарского футбольного союза Борислав Михайлов, а министерство спорта страны заявило о разрыве отношений с этой организацией, отмечает «Спорт-Экспресс».

Отмечалось, что главный тренер сборной Болгарии по футболу Красимир Балаков принес извинения команде Англии за расистские выходки фанатов.

Источник: Газета Известия

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