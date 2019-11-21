УЕФА открыл дело в отношении сборной Бельгии после матча с Россией

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал дисциплинарное производство в отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации (RBFA), передает «Газета.ру».

Как сообщается на сайте УЕФА, это связано с инцидентом с футболистом сборной Бельгии Дедриком Боята в матче отборочного турнира чемпионата Европы с командой России.

После перерыва матча Боята вышел в футболке своего партнера по команде Миши Бачуайи. Он успел сыграть в чужой футболке несколько минут, после чего сменил майку на свою.

Также УЕФА открыл дело против RBFA из-за позднего выхода бельгийской команды на поле. Дело будет рассмотрено дисциплинарным комитетом УЕФА 12 декабря.

Встреча команд состоялась 16 ноября в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 4:1 в пользу бельгийцев.

20 ноября россияне обыграли Сан-Марино в заключительном матче отбора Евро-2020 со счетом 5:0. Сборная России досрочно вышла на турнир 13 октября, победив Кипр.

Матчи Евро-2020 пройдут с 12 июня по 12 июля. Одним из городов, которые примут соревнования, станет Санкт-Петербург. Действующим победителем турнира является сборная Португалии.

Уже известно, что сборная России сыграет с командами Дании и Бельгии в группе В. Последней участницей квартета может стать Финляндия или Уэльс.

Источник: Газета Известия