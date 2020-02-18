Уехавший из России комик пожаловался на угнетение верующими

Комик Александр Долгополов, уехавший из России из-за проверки полиции, рассказал о своем отношении к шуткам про религию. В интервью Deutsche Welle он пожаловался на то, что верующие ведут себя как угнетатели.

Долгополов считает, что имеет право шутить на любую тему, в том числе и про православие. Он выразил мнение, что закон об оскорблении чувств верующих было бы логичнее принять сразу после развала СССР в качестве «моральной компенсации», а не много лет спустя.

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В современной России, по словам комика, ситуация кардинально изменилась: верующие люди считают себя угнетенными, но на самом деле находятся в положении угнетателей.

Ранее Долгополов рассказал о подробностях своего отъезда. Он осудил преследование за шутки и пояснил, что не рискнет возвращаться в Россию, пока его дело не прояснится.

В конце января комик вместе с подругой Елизаветой Ратовой уехал в Израиль. Незадолго до этого Долгополов узнал о том, полиция начала проверку в связи с жалобой на его выступление.

Поводом для обращения стала жалоба жителя подмосковного города Орехово-Зуево на шутки Долгополова о религии. В стендапе «Новый час шуток» комик задавался вопросом, почему Иисуса Христа не назвали именем Богдан.

Источник: Лента.Ру