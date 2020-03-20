Узбекистан приостановил международные пассажироперевозки на 40 дней

20 марта 2020     8
Узбекистан приостановил международные пассажироперевозки на 40 дней

Узбекистан приостановил с пятницы, 20 марта, международные пассажироперевозки всеми видами транспорта в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства транспорта страны.

«С 20 марта пассажироперевозки на автобусах, автомобилях, железных дорогах и воздушном транспорте по международным направлениям приостановлены на 40 дней», — сказали в ведомстве, добавив, что ограничения распространяются на автомобильные, воздушные, ж/д и речные грузовые перевозки.

Как отмечает «Газета.ру», на данный момент в республике зафиксировано 23 случая заражения COVID-19.

Днем ранее власти Узбекистана отказали в вылете чартерному рейсу из Новосибирска, на котором должны были вернуться домой застрявшие в России граждане страны.

После закрытия границ Узбекистана из-за коронавируса в новосибирском аэропорту застряли около 150 граждан страны. Они прибыли в Новосибирск из разных российских регионов, в том числе с Дальнего Востока.

Ранее в марте несколько российских авиакомпаний приостановили полеты в Узбекистан из-за распространения коронавируса.

Вспышка пневмонии COVID-2019, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, была зафиксирована в китайском Ухане в конце декабря. По данным международного статистического бюро Worldometers на 20 марта, во всем мире заразились более 245 тыс. человек, умерли более 10 тыс. инфицированных. Выздоровели более 88 тыс. человек.

Источник: Газета Известия

Поделиться:

Сейчас читают:

«Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала
«Аптечная» блогерша пожаловалась на травлю из-за Первого канала

«Аптечная» блогерша Екатерина Диденко пожаловалась на травлю из-за съемок в телешоу «На самом деле» на Первом канале. О своей ситуации …


В США запаниковали из-за цен на нефть
В США запаниковали из-за цен на нефть

В США кризис ударил по Техасу, который является главным нефтяным штатом страны. Руководители ряда американских нефтяных компаний запаниковали из-за низких …


Мужчина разобрал кладовку на карантине и нашел сотни рулонов туалетной бумаги
Мужчина разобрал кладовку на карантине и нашел сотни рулонов туалетной бумаги

Житель Сиднея, Австралия, обнаружил в кладовке сотни рулонов туалетной бумаги сорокалетней давности. Об этом сообщает издание Metro. Майкл Гуиргис (Michael …


Узбекистан приостановил международные пассажироперевозки на 40 дней
Узбекистан приостановил международные пассажироперевозки на 40 дней

Узбекистан приостановил с пятницы, 20 марта, международные пассажироперевозки всеми видами транспорта в связи с угрозой распространения коронавируса. Об этом сообщает …


Нелегальные оружейники задержаны в Красноярске
Нелегальные оружейники задержаны в Красноярске

Против трех жителей Красноярска возбуждено дело о незаконном хранении и изготовлении оружия. Об этом сообщило региональное управление МВД в пятницу, …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты