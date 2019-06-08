Украина забила пять мячей Сербии в отборе на Евро-2020

Сборная Украины по футболу разгромила команду Сербии в отборочном матче чемпионата Европы 2020 года.
Встреча во Львове завершилась со счетом 5:0, передает «Газета.ру». Дубли оформили Виктор Цыганков и Евгений Коноплянка, еще один мяч забил Роман Яремчук.
Украина единолично возглавила группу, набрав семь очков в трех матчах. У Люксембурга — четыре очка после трех туров.
Португалия, которая сыграла два матча, имеет в своем активе два очка, Литва и Сербия набрали в двух играх по одному очку. 10 июня Украина встретится во Львове с Люксембургом.
Сборная России сыграет отборочный матч Евро-2020 со сборной Сан-Марино 8 июня на стадионе «Мордовия Арена».
3 июня сборная России разгромила московский клуб «Чертаново» в контрольном матче в Новогорске со счетом 6:0.
Источник: Газета Известия