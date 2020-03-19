Украина запротестовала из-за поездки Путина в Крым

Министерство иностранных дел Украины выразило «решительный протест» в связи с рабочей поездкой президента России Владимира Путина в Крым. Об этом сообщает пресс-служба украинского МИД.

«В связи с визитом Путина в АР Крым и город Севастополь российскому внешнеполитическому ведомству передана нота протеста», — говорится в официальном сообщении.

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00:04 — 13 декабря 2019

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Украинские дипломаты пояснили, что считают этот визит грубым нарушением суверенитета и территориальной целостности страны, а также циничным и демонстративным пренебрежением Россией общепризнанными принципами и нормами международного права.

«Крым и Севастополь есть и в дальнейшем будет оставаться неотъемлемой частью суверенной территории Украины», — заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве, добавив, что никакие поездки российских чиновников на полуостров не являются признаками изменения его статуса.

Российский президент начал 18 марта двухдневную рабочую поездку на Крымский полуостров. Накануне, во время встречи с представителями общественности Республики Крым и Севастополя, глава государства объяснил отказ президента Белоруссии Александра Лукашенко признать полуостров российским. По словам Путина, белорусский лидер хочет выстраивать добрососедские отношения с Украиной.

Крым вошел в состав России по результатам референдума в 2014 году. Украина считает воссоединение с полуостровом оккупацией. Москва отвергает все обвинения.

Источник: Лента.Ру