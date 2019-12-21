Украина назвала сроки реализации договоренностей по газу из России

21 декабря 2019     20
Украина назвала сроки реализации договоренностей по газу из России

Зафиксированные в протоколе договоренности по транзиту российского газа в Европу через Украину надо успеть реализовать до 1 января. Об этом заявил на брифинге в Киеве по итогам переговоров по газу в Минске министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель, передает издание «ПолитНавигатор» в субботу, 21 декабря.

«На политическом уровне есть определенное видение, которое зафиксировано в протоколе. Теперь важно поработать, реализовать это на практических юридических документах. Должны все это успеть до 1 января», — цитирует издание слова Оржеля.

Глава украинского министерства подтвердил, что Киев и Москва заключат транзитный контракт на 5 лет с возможностью продления его на 10 лет, передает «РИА Новости».

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил на брифинге, что «Оператор ГТС Украины» и российский «Газпром» в субботу в Вене смогут согласовать межоператорское соглашение. «Мы надеемся, возможно даже сегодня, окончательно согласовать это соглашение, поскольку это соглашение является необходимым, для того, чтобы технически был транзит с 1 января», — цитирует российское агентство Витренко.

«Газпром» и правительство Украины должны до 29 декабря подписать мировое соглашение по урегулированию судебных претензий Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на $7,4 млрд. «Мы должны подписать все до 29 декабря , чтобы с 1 января был транзит», — цитирует ТАСС слова Витренко. Он назвал это «очень сложным заданием», подчеркнув, что украинская сторона будет «настойчиво над этим работать».

Ранее в субботу глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что российский газовый холдинг и украинский «Нафтогаз» подпишут соглашение об урегулировании претензий и отзыве исков по действующим контрактам для восстановления баланса сторон по решению Стокгольмского арбитража.

Незадолго до этого СМИ назвали возможные объемы транзита газа из России через Украину. Предполагалось, что в 2020 году прогонят 65 млрд кубометров газа, а в 2021–2024 годах — по 40 млрд кубометров.

Нынешний 10-летний контракт на транзит российского газа в Европу через украинскую территорию заканчивается в конце 2019 года.

Москва и Киев при участии Еврокомиссии проводили консультации о продлении или заключении нового договора. 2 ноября «Нафтогаз» подал новый иск против «Газпрома» в Стокгольмский арбитраж, а в сентябре сообщил о планах потребовать от РФ $11 млрд в случае прекращения транзита.

Россия неоднократно отмечала, что готова сохранить часть транзита через Украину, несмотря на скорый запуск «Северного потока – 2». При этом российская сторона призывала учесть в новом договоре интересы обеих сторон, а также обнулить претензи к «Газпрому».

Источник: Газета Известия

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