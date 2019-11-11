Украина назвала условие прекращения «войны за Крым»

Фактическое состояние войны между Россией и Украиной завершится только после возврата оккупированных территорий, в частности Крыма, заявил вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба. Об этом он рассказал в беседе с «РБК-Украина».

Кулеба выступил за нормализацию отношений с Москвой, однако, по его словам, это не произойдет по принципу «взяли и забыли». Он подчеркнул, что России нужно заплатить за агрессию деньгами, а также возвратом полуострова.

«Война началась с Крыма — война Крымом и закончится. И мы в этой войне будем воевать за Крым. Воевать, я имею в виду, прежде всего политико-экономическим путем», — сказал чиновник, добавив, что необходимо подсчитать долги Москвы за разрушение Донбасса.

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00:03 — 8 апреля

10 ноября Кулеба заявил в эфире украинского Пятого канала, что Украине нужно научиться жить рядом с Россией. По его словам, Киев и Москва являются «заложниками географии». В связи с этим им необходимо строить отношения на трех уровнях — межличностном, экономическом и политическом.

В сентябре президент России Владимир Путин назвал полную нормализацию отношений Москвы и Киева неизбежной. Он отметил, что это произойдет потому, что Россия и Украина — две части одного и того же народа.

Отношения между Москвой и Киевом ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Украина обвиняет Россию в ведении военных действий на юго-востоке своей территории и называет ее страной-агрессором. Кремль отвергает эти обвинения, указывая на отсутствие доказательств.

Источник: Лента.Ру