Украина нанесла массированный удар по Донецку

19 июня 2019     22
Украина нанесла массированный удар по Донецку

Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар по западной части Донецка. Как рассказали в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР), обстрелы с украинской стороны были зафиксированы в среду, 19 июня, пишет Донецкое агентство новостей.

Огонь велся с позиций в районе Марьинки по территории Петровского района города. Обстрелом были повреждены здания детской больницы и плавательного бассейна. «В общей сложности выпущено 110 снарядов калибром 122 миллиметров и 52 мины калибром 120 миллиметров», — добавили в представительстве.

Как сообщил начальник пресс-службы управления Народной милиции (НМ) ДНР Даниил Безсонов, атаку на Донецк совершили военнослужащие 24-й бригады ВСУ. Он отметил, что обстрел направлен на срыв переговоров по мирному урегулированию конфликта.

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