Украина начнет забирать российский газ по-новому

«Нафтогаз Украины» с 1 марта начнет виртуальный реверс на границе со Словакией, что позволит ему забирать российский газ в своих целях по-новому. Об этом в Facebook сообщило ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» (ОГТСУ).

С 2014 года, как сказано в сообщении, возможность таких поставок блокировал российский «Газпром». Чтобы обойти ограничения, Украина построила отдельный интерконнектор Вояны — Ужгород, позволяющий вести физический реверс.

Нынешний вариант стал возможен после того, как оператор ГТС был выделен из «Нафтогаза» в независимую компанию, а газовая отрасль на Украине начала работать по европейским правилам.

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Подписанный с «Газпромом» в конце прошлого года пятилетний контракт больше не мешает виртуальному реверсу, поэтому такие поставки на границе с Польшей начались в январе. Вскоре после Словакии виртуальный реверс начнется с Венгрией.

Виртуальные реверсные поставки означают, что физически газ через границу не переходит, а стороны производят взаимозачет. О том, что Украина забирает газ на своей территории, представители «Газпрома» неоднократно указывали в последние годы. Однако Киев отрицал нарушение правил предыдущих контрактов, а Россия не подавала жалобы.

Блокировку Россией виртуального реверса подтверждали и в Польше. Два года назад зампред правления польской нефтегазовой компании PGNіG по торговым вопросам Мацей Возняк указывал, что «Газпром» не дает доступа к кодам поставщиков.

Источник: Лента.Ру