Украина начнет продавать свою железную дорогу

«Украинские железные дороги», Европейский банк реконструкции и развития и министерство инфраструктуры Украины заключили меморандум о проведении IPO (первичное размещение акций) компании, сообщается на сайте ведомства.

Министр Владислав Криклий отметил, что «Укрзализныця» стала первой украинской государственной компанией, которая намерена выйти на зарубежный фондовый рынок.

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По его словам, IPO поможет повысить инвестиционный имидж страны, привлечь широкий круг инвесторов, улучшить ликвидность компании и получить объективную оценку ее стоимости. Меморандум предусматривает сотрудничество в действиях, необходимых перед выходом на биржу, например, в разделении хозяйствующих субъектов.

В свою очередь председатель правления «Украинских железных дорог» Евгений Кравцов рассказал, что подготовительный период продлится от одного до трех лет, говорится на сайте компании.

Он подчеркнул, что биржи выдвигают серьезные требования, поэтому компания должна стать полностью прозрачной. По словам Кравцова, «Украинским железным дорогам» необходимы не менее шести миллиардов долларов в следующие пять лет для модернизации и обновления подвижного состава. От акционеров планируется получить половину этой суммы.

Приватизация государственных монополий, наряду с отменой моратория на продажу земли, является одним из ключевых требований международных кредиторов Украины. Президент Украины Владимир Зеленский после прихода к власти сделал удовлетворение этих требований одним из ключевых пунктов своей программы. В ходе общения с представителями деловых кругов США он позвал их поучаствовать в приватизации.

Источник: Лента.Ру