Украина обстреляла ДНР и ранила мирных жителей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) из артиллерии обстреляли Горловку в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается на сайте оперативного командования ДНР.

Обстрел произошел в 01:35 субботы, 14 марта. По данным оперативного командования, в результате атаки была повреждена линия электропередач в Курганке: без электричества остались более тысячи человек, обесточены две котельные.

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Кроме того, ранения получили три мирных жителя: мужчина 1952 года рождения, женщина 1959 года рождения и 14-летний подросток. Пострадавших доставили в больницу.

11 марта украинское командование обвинило вооруженные силы ДНР в обстрелах позиций в районе населенного пункта Пески. В результате боев на линии соприкосновения потери понесли обе стороны. В штабе Операции Объединенных сил заявили, что ВСУ нанесли ответный огонь по позициям ДНР с применением современных оптико-электронных приборов, которые недавно поступили на вооружение.

Ранее в марте президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев выйдет из «нормандского формата» переговоров по Донбассу через год, если обстановка в зоне вооруженного конфликта не изменится и международные соглашения не будут реализованы. Он добавил, что верит в свои возможности договориться с президентом России Владимиром Путиным.

Источник: Лента.Ру